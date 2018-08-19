"До чего себя довела ради денег!": пикантное фото "Роксоланы" Мерьем Узерли разозлило фанатов

Мерьем Узерли поделилась архивным фото / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая изменилась до неузнаваемости после неудачной пластики, поделилась с фанатами архивным снимком с фотосессии для турецкой версии издания "Elle".

Знаменитость опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в топе и трусах с высокой посадкой.

Подписчики знаменитости по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили ее фигуру, другие обвинили в излишней откровенности.

"Очень привлекательная!", "Очень красивая девушка с прекрасной фигурой", "До чего себя довела ради денег! Дешевка!", "Висит как-то все", - писали юзеры.

@elleturkiye Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 13 Авг 2018 в 6:06 PDT

Ранее Мерьем Узерли кардинально сменила имидж.