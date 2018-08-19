"Красивая попа": экс-Nikita похвасталась аппетитной фигурой в прозрачном боди

Анастасия Кумейко показала жаркие танцы / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana (Анастасия Кумейко) выложила в Сеть пикантное видео.

Ролик с жаркими танцами у холодильника артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На видео артистка запечатлена в полупрозрачном боди без нижнего белья.

Подписчики отметили, что Кумейко выглядит потрясающе, и ей стоит больше показывать свои ягодицы на камеру.

"Фигура мечта!", "Ноги просто супер секс!", "Попой больше крути на камеру!", "Красивый наряд...жаль, что не повернулась спиной...", "Красивая попа", - расхваливали подписчики.

Ранее Анастасия Кумейко в ванной позировала топлес, опубликовано фото.