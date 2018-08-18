"Не хочу быть москвичом": в Сети появился новый клип "Ленинграда"

Ленинград выпустил новый клип / youtube.com/Ленинград | Leningrad

Российская группа "Ленинград" выпустила новый клип на песню под названием "Не хочу быть москвичом".

Ролик появился на официальном YouTube-канале исполнителей. В кадре Сергей Шнуров, солистки и музыканты совершают речную прогулку в Санкт-Петербурге.

В песне поется о достоинствах Петербурга перед Москвой, однако пользователи заподозорили группу в рекламе выборов, которые пройдут в Москве 9 сентября, так как в песне поется именно про те изменения, которые произошли во время нахождения на посту мэра Сергея Собянина.

"Мда. Продал жопу", - написал Кирилл Марусев. "Абсолютно невзначай строчки про парки и вайфай, ну-ну", - отметил Илья Пилипенко. "Выборам Собянина посвящается...?!﻿", - спросил Folo.

Другие же отметили, что не ожидали от группы такого неудачного клипа.

"Не самый удачный клип легендарной группы Ленинград...", - отметил пользователь под ником Столица Мира. "После клипов снятых Найшулером - заходит тяжко﻿", - пишет Привет, Лайша!. "Это уровень Потапа и Насти, совсем опустился Шнур или таким и был", - возмутился Артемий.

Ранее Слепаков и "Ленинград" записали песню о сборной России на ЧМ-2018.