Девушка дня Instagram: роскошная модель с выдающимся бюстом София Казакова

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София Казакова София Казакова
София Казакова родилась в Мурманске. Окончила университет в Калининграде с красным дипломом по специальности "юриспруденция" и магистратуру в Испании. Преподаватель иностранных языков, работает моделью.
В 2017 году участвовала в провокационном реалити-шоу "Инстаграмщицы" на телеканале "Пятница!". Сейчас София – популярный Instagram-блогер, за роскошной жизнью которого следят более миллиона подписчиков.