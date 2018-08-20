Алина Гросу откровенно рассказала о романе с женатым футболистом

Алина Гросу рассказала о романе с Маркосом Рохо / Instagram

23-летняя украинская певица Алина Гросу впервые рассказала о романе с игроком сборной Аргентины и "Манчестер Юнайтед" Маркосом Рохо.

Певица поведала, что познакомилась с Рохо в 2014 году в баре, где он пил пиво со своим агентом, сообщает Super.ru.

"Я сразу поймала на себе его взгляд, мы познакомились, а потом начали встречаться. Сидели в ресторанах, гуляли, а я, так как мало что понимала в футболе, какое-то время даже не знала, кто он. Для меня это был просто обычный симпатичный парень, иностранец", - призналась Гросу.

Алина Гросу и Маркос Рохо / http://super.ru

Однажды пару увидели друзья Гросу, и рассказали ей, что Рохо – звезда мирового футбола.

"Я погуглила и с удивлением обнаружила, что Маркос женат. Потом увидела на его руке татуировку с женским именем — как оказалось позже, это было имя его дочки, которая у него родилась буквально за три дня до нашего знакомства. При этом он все время повторял, что я — его "only one love" и все такое", - рассказала певица.

♥️? Публикация от Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo) 12 Июл 2018 в 5:40 PDT

На вопрос Алины о жене и детях Рохо лишь поинтересовался, откуда она это узнала.

"Конечно же, для меня это было крушение всего. Сначала мне было жалко себя, а потом его жену, которая ничего не знала. Конечно, наши отношения прекратились", - отметила артистка.

Алина Гросу / Журнал "Maxim"

Ранее Алина Гросу поразила фанатов внушительным бюстом.