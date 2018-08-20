"Сколько можно раздвигать ноги?": Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за шпагата на лодке

Анастасия Волочкова поделилась очередным фото шпагата / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова отправилась отдыхать в Грецию, и неустанно делится с подписчиками фото своего досуга.

Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась снимком нового шпагата - в этот раз Волочкова показала растяжку верхом на лодке.

"Я поехала. Решила спрятаться немного", - отметила балерина.

Подписчики в комментариях призвали знаменитость одуматься, и перестать делать, по их мнению, похабные снимки шпагатов.

"Сколько можно раздвигать ноги? Чересчур много таких фото", "Настя, все хорошо в меру. Задумайтесь. Не раздражайте людей", "Эти гениталии уже отработанный материал", "Задолбала шпагатами, ну сколько можно?", - критиковали подписчики.

Ранее в сети раскритиковали новое фото Волочковой.