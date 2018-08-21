"Секси-шмекси". Анна Седокова поделилась снимком в платье, но без белья

Анна Седокова сфотографировалась в платье, но без нижнего белья / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в платье, но без нижнего белья.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram и сообщила, что летит на греческий остров Миконос.

Исполнительницу сфотографировали во время выступления, на ней было красное откровенное платье. Фото за 19 часов собрало свыше 54 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Секси-шмекси", — поделилась мнением _katepolanika_vip. "Нормально оделась "голышом", — написал saliuta9692. "Очень красивая женщина!!!", — считает natalia_karpovich8512.

Анна Седокова сфотографировалась в платье, но без нижнего белья / Скриншот с instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова опубликовала в соцсети снимок с отдыха в Греции, на котором позирует на фоне моря в купальнике и коротких джинсовых шортах. Поклонники восхитились аппетитными формами певицы.