"Секси-шмекси". Анна Седокова поделилась снимком в платье, но без белья

Фото, опубликованное певицей в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.
Украинская поп-певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в платье, но без нижнего белья.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram и сообщила, что летит на греческий остров Миконос.
Исполнительницу сфотографировали во время выступления, на ней было красное откровенное платье. Фото за 19 часов собрало свыше 54 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.
"Секси-шмекси", — поделилась мнением _katepolanika_vip. "Нормально оделась "голышом", — написал saliuta9692. "Очень красивая женщина!!!", — считает natalia_karpovich8512.
Ранее Анна Седокова опубликовала в соцсети снимок с отдыха в Греции, на котором позирует на фоне моря в купальнике и коротких джинсовых шортах. Поклонники восхитились аппетитными формами певицы.