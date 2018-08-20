"Ты чего в ночнушке вышла?". Настя Каменских сверкнула грудью и лифчиком

Настя Каменских позировала в легком платье с глубоким декольте / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в легком платье с глубоким декольте и в джинсовой курточке.

Снимок был сделан в итальянском Неаполе, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото исполнительницы видна часть груди и лифчика. Снимок за 19 часов собрал более 70 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Ты чего в ночнушке вышла на улицу?", — поинтересовалась sexy_people_inst. "Самое прекрасное фото", — считает vika29vika10. "Всегда приятно смотреть", — написала shostak_alla.

Настя Каменских позировала в легком платье с глубоким декольте / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских в соцсети поделилась фотографиями, сделанными в итальянском городе Сорренто. Певица позировала в свободной кофточке с обнаженными плечами, снимки подвергли критике.