"Пантера". Леся Никитюк покрасовалась в купальнике в соблазнительной позе

Ведущая позировала на Киевщине в загородном комплексе.
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка", выложила в Сеть фотографию в белом купальнике.
Снимок был сделан в Козине Киевской области в загородном комплексе, говорится на странице ведущей в Instagram.
На фото Никитюк запечатлена лежащей в соблазнительной позе на кровати с навесом, установленной на улице.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Пантера", — написала juliiakubova. "Суперская", — считает veter__gor__. "Красотка, Леся)))", — поделилась мнением katenkaigorca.
Ранее Леся Никитюк в соцсети поделилась снимками, сделанным в главном туристическом центре Грузии — в городе Батуми, на которых позировала в необычном наряде — в мужском грузинском национальном костюме.