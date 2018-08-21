"Пантера". Леся Никитюк покрасовалась в купальнике в соблазнительной позе

Леся Никитюк позировала в купальнике в соблазнительной позе / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка", выложила в Сеть фотографию в белом купальнике.

Снимок был сделан в Козине Киевской области в загородном комплексе, говорится на странице ведущей в Instagram.

На фото Никитюк запечатлена лежащей в соблазнительной позе на кровати с навесом, установленной на улице.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Пантера", — написала juliiakubova. "Суперская", — считает veter__gor__. "Красотка, Леся)))", — поделилась мнением katenkaigorca.

Леся Никитюк позировала в купальнике в соблазнительной позе / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк в соцсети поделилась снимками, сделанным в главном туристическом центре Грузии — в городе Батуми, на которых позировала в необычном наряде — в мужском грузинском национальном костюме.