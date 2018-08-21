"Украину любит больше, чем Россию". Светлана Лобода позировала в штанах цвета украинского флага

Светлана Лобода сфотографировалась в штанах цвета флага Украины / instagram.com/lobodaofficial

Украинская поп-певица Светлана Лобода, которая часто выступает в Российской Федерации, выложила в Сеть фотографию в штанах цвета флага Украины.

Снимок артистка опубликовала в Instagram и напомнила о своем концерт в латвийском городе Юрмала (состоялся в понедельник, 20 августа).

На фото Лобода запечатлена полулежа на кресле. Снимок за 20 часов собрал свыше 117 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Сразу видно, что Украину Света любит больше, чем Россию", — считает radibogu. "Слава Украине!!!)))", — написала svetaovdiichuk. "Света — молодец, супер!!! Вам очень идет!", — отметила nataliia9908.

Светлана Лобода сфотографировалась в штанах цвета флага Украины / instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.