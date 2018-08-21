"Жопа с ушками": беременная Регина Тодоренко удивила поклонников фигурой

21 августа 2018, 13:03

Знаменитость поделилась фото с отдыха.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко показала фигуру на отдыхе / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, поделилась фото с отдыха в Греции, которое вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует в купальнике и рубашке на фоне воды стоя спиной к камере.

Одни подписчики отметили, что у Регины увеличилась попа, другие же стали защищать ее: мол, это естественно для беременной девушки.

"Жопа с ушками", "Попец-то уже увеличился", "Для беременной у нее довольно-таки хорошая фигура", "Ну и задница огого", "Эй, а вы за беременность не поправлялись ни разу? Такие все худышки-стройняшки...", - писали юзеры.

Ранее Регина Тодоренко показала отдых на Крите.

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беременность Регина Тодоренко Влад Топалов
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