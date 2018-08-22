"Секси сиськи". Настя Каменских покрасовалась в необычном наряде с глубоким декольте

Настя Каменских позировала в необычном наряде с глубоким декольте / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в необычном наряде с глубоким декольте, и анонсировала начало нового сезона вокального шоу "Х-фактор", в котором является судьей.

Снимки были сделаны в Киеве, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото исполнительница запечатлена в черных штанах с пайетками, в кофте с глубоким декольте и в необычном пиджаке, один из снимков — черно-белый.

Черно-белое фото за 12 часов собрало более 99 тысяч лайков, его похвалили ряд интернет-пользователей. "Велеколепная, секси сиськи...!!!", — считает messirvoland. "Совсем уже взрослая", — написал dogsnoop13. "Богиня!", — поделилась мнением sokolenko_sokur.

Ранее Настя Каменских в соцсети поделилась фотографиями, сделанными в итальянском городе Сорренто. Певица позировала в свободной кофточке с обнаженными плечами, снимки подвергли критике.