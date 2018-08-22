"Ни попы, ни груди, одна кожа да кости": Маша Ефросинина шокировала фанатов худощавым видом

Маша Ефросинина поделилась фото в спортивном наряде / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вызвала жаркие обсуждения среди фанатов из-за своего внешнего вида.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором запечатлена в спортивном топе и лосинах.

Знаменитость усердно готовится к новому сезону "Танцев со звездами", и проводит много времени на тренировках.

"Предвещая охи-вздохи-диагнозы и прочие домыслы, хочу сказать, что я ем: много! И даже отошла слегонца от режима (конфеты закладываю в себя и мороженко). Худеть цели у меня не было. Я уже много лет держу один вес. За лето тренировок в танц.зале он снизился всего на два кг. Но ежедневные танцы в такую жарищу - это вот, как в сауне в тулупе дать гопака! Хотя одна радость есть - мои вечные руки-пухляши узнали, что у них есть бицепс", - написала знаменитость.

Однако подписчики все равно указали на худобу ведущей, и посоветовали ей побольше есть, и набирать вес. Однако были и те, кто восхитился ее стройностью.

"Зачем же себя так уродовать! Ни попы, ни груди, одна кожа да кости. Нужно кушать и набирать вес, вы и так высокая, худоба такая ни к чему, уж простите", "Страшно смотреть, черные лосины очень худят", "Красивая, молодая, стройная.... Все при Вас!", "Красивая, добрая и невероятно харизматичная! Мы будем болеть за Вас в новом шоу!", "Где бедра? Шо ты с собой сделала?", - писали юзеры.

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала участие Оксаны Марченко в "Танцах со звездами".