"Зачем постоянно раздеваться?": Анна Седокова в нижнем белье вызвала бурную реакцию фанатов

22 августа 2018, 13:14

Певица порадовала поклонников пикантным фото.

Анна Седокова
Анна Седокова похвасталась фигурой / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала неоднозначную реакцию поклонников фото в нижнем белье.

На своей странице в Instagram она  выложила селфи с отдыха в Греции, на котором позирует в зеркале в ярком нижнем белье.

"У нас на вилле все очень старинное. Когда я оказалась тут впервые , хотела сразу переехать. А потом, за каждой вещью, стала открываться история. Ее удивительный дух и стало очень тепло и удивительно уютно. Вы верите, что зеркала хранят истории и секреты?", - написала Седокова.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили ее фигуру, другие же раскритиковали за откровенное фото.

"Побольше таких фоток! Тело шик", "При чем тут зеркало? Вы же себя любимую нам решили в очередной раз показать. Только зачем для этого постоянно раздеваться? Очень по - Волочковски", "Очередное фото в трусах. Странная женщина , конечно красивая сексуальная, но есть же мера приличия", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова поделилась снимком в платье, но без белья.

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Анна Седокова
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