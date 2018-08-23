"Сексуальное тело". Одесская Барби покрасовалась в необычном купальнике

Валерия Лукьянова поделилась снимками в необычном купальнике / instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова — ее называют одесской Барби, выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в необычном купальнике.

Снимки наша соотечественница опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.

Украинка позировала на балконе на фоне воды в черном купальнике с полосками. На одном из фото также видны облака, его похвалили ряд интернет-пользователей.

"Сексуальное тело", — написал aljobawy. "Облака у вас красивые", — считает sergeymaltcev0603. "Ух ты... выглядишь потрясающе...", — поделился мнением sporwal85.

Валерия Лукьянова поделилась снимками в необычном купальнике / instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова выложила в соцсети фотографию, на которой запечатлена в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительный снимок был сделан в столице Мексики Мехико, посмотреть его можно здесь.