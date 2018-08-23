СМИ обнародовали фото обнаженной Азии Ардженто с несовершеннолетним, сыгравшем ее сына

Обнародовано фото Ардженто с несовершеннолетним / tmz.com

Появились новые подробности секс-скандала с итальянской актрисой и активисткой Азией Ардженто. Будучи одной из самых последовательных противниц Харви Вайнштейна и домогательств, она сама оказалась виновна в случае домогательства, да еще и к несовершеннолетнему.

Речь идет о связи актрисы с актером и музыкантом Джимми Беннеттом, которому на тот момент было 17 лет (самой Азии – 37 лет). Согласно законам Калифорнии, возраст сексуального согласия наступает в 18 лет. В фильме "Цыпочки" тот сыграл ее сына.

Снимок Ардженто в постели с Беннеттом опубликовало издание TMZ.

Также издание, ссылаясь на переписку Азии с одним из ее друзей, пишет, что актриса сама признавала связь с несовершеннолетним, скрывала ее от общественности и жаловалась, что Беннетт ее шантажировал.

Ранее The New York Times сообщало: "В 2013 году Беннет приехал на встречу с режиссером в отель в пригороде Лос-Анджелеса. В номере они выпили, после чего Ардженто показала свои записки и поцеловала. Актриса сняла с него штаны, чтобы сделать минет, после пара занялась сексом. По завершению Ардженто сделала несколько фотографий и Беннет уехал — в её инстаграме остались совместные снимки из отеля. Еще несколько фото приложили к делу, но только на одном видны их лица".

Напомним, что осенью 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании актрисы Азия Ардженто и Лусия Эванс. О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали звезда фильма "Криминальное чтиво" Розана Аркетт, известная французская актриса Жюдит Годреш, а также Кэтрин Кэндалл.

Позже о домогательствах рассказали актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. Харви Вайнштейн отрицает, что принуждал женщин к сексу. После этого Weinstein Company уволила Вайнштейна.