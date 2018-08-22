"Маленький член - это приговор": ведущая "Орла и Решки" сделала интимное признание

Настя Ивлеева рассказала об интимных отношениях / Скриншот youtube.com/вДудь

27-летняя блогер и ведущая шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева дала интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

Запись беседы была опубликована на YouTube-канале "вДудь".

Большую часть интервью Дудь спрашивал у Ивлеевой про секс. Девушка призналась, что однажды она была влюблена, но у ее партнера оказался маленький половой орган. По ее словам, размер является важной составляющей отношений.

"Ну и маленький член в моей жизни тоже случался. Маленький член - это приговор. Я не знаю, пацаны, как вы живете с маленьким членом", – заявила блогерша.

При этом, "маленький" пенис, по ее словам, это - 14-15 сантиметров.

Кроме того, Ивлеева впервые подробно рассказала об отношениях с 23-летним рэпером Элджеем (Алексей Узенюк), с которым познакомилась на вечеринке после его концерта.

✨? the details Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 23 Июн 2018 в 4:10 PDT

"У меня сейчас происходит лучший секс в жизни. Каждый раз, это фантастика", - призналась Настя.

Ранее в новом сезоне "Орел и Решка" неожиданно сменили ведущего.