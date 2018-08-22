Одиозная украинская певица займет судейское кресло российского "Голоса"

Лорак станет судьей "Голоса" / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая из-за череды скандалов в последнее время выступает преимущественно на территории РФ, станет судьей российского песенного шоу "Голос".

Как сообщает Telegram-канал Super, компанию украинке составят звезды российского шоу-бизнеса.

Отмечается, что среди судей проекта телезрители в новом сезоне "Голоса" также увидят композитора Константина Меладзе, лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, а также рэпера Басту.

Напомним, ранее Лорак впервые после скандала с мужем опубликовала в соцсети фото с неизвестным мужчиной.