"Что за гнойники на ноге": новые фото Волочковой раскритиковали в Сети

Анастасия Волочкова опубликовала новые фото / instagram.com/volochkova_art

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новые фото с отдыха в Греции.

На сей раз она рассказала историю о том, как во время купания в море наступила на морского ежа, после чего ей понадобилась помощь медиков. При этом балерина продемонстрировала ноги, заклеенные пластырем.

Отметим, что не все пользователи в Сети оценили новый пост Волочковой:

"Ужас ноги, врача жалко", "Зачем страшные ноги на показ выставлять"," Что за белые гнойники на ноге и что с кожей ног, Волочкова, ты что бритвой пользуешься? Что за колхоз, какое неухоженное тело", "Зачем на все это? Пятки, ногтишки?", - говорится в комментариях под фото.

Напомним, ранее Волочкова нарвалась на критику из-за шпагата на лодке.