"Вау, какой разрез": Надежда Мейхер засветила нижнее белье в откровенном наряде

Надежда Мейхер покрасовалась в откровенном наряде / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская поделилась с подписчиками фото, которые вызвало у них восторг.

На своей странице в Instagram она выложила снимки, на которых позирует во время концерта на сцене в длинном черном платье с высоким разрезом, который оголил бедро певицы, и засветил нижнее белье.

"Люблю возвращаться в города, где в последний раз была лет так 15 назад. И радоваться их преображениям", - написала артистка.

Подписчики восхитились формами знаменитости, отметив, что ее энергетика сочится даже через фото.

"Огонь просто, даже через фото ощущается ваша нереальная энергетика!", "Ты настоящая королева, Надя", "Воу какой разрез", "Сколько огня и страсти в вас, мадам...", "Какая кошечка", - расхваливали подписчики.

Ранее Надежда Мейхер покорила фанатов глубоким декольте.