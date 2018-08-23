"Появилась грудь?": Ольга Бузова озадачила фанатов фото в купальнике

Ольга Бузова похвасталась фигурой в купальнике / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова поделилась снимком с отдыха в Ялте.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в белом слитном купальнике, позируя таким образом, чтобы визуально увеличить бюст.

"Однажды в Ялте. Доброе утро, я еду в пробке на съемку, успокаивает, что не я одна уже в движении. Как научиться легко вставать в 6 утра, когда ложишься в 2?", - поинтересовалась Бузова.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили ее фигуру, другие же обратили внимание на необычно пышную грудь знаменитости.

"Появилась грудь?", "Можно бесконечно смотреть на 3 вещи. 1 - вода 2 - огонь. Иии 3 - это когда Бузова пытается задеть грудь рукой, чтобы она смотрелась больше", "Вам очень идет белый цвет, купальник шикарно смотрится!", - писали юзеры.

Ранее Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику из-за демонстрации ягодиц.