"Сочная фигура". Седокова показала соблазнительные позы на квадроцикле

Анна Седокова часто демонстрирует откровенные фото / instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица, экс-участница "Виа Гры" Анна Седокова показала откровенные кадры своего досуга во время отдыха с тремя детьми на острове Миконос в Греции.

"Сначала быть свободной мне казалось странным. Срочно хотелось быть чьей-то. Потом один парень сказал мне, что я даже не понимаю своего счастья, а чуть позже, другой произнес фразу – "нет человека – нет проблем". И только сейчас я чувствую смысл этих слов. Вот если бы у меня был парень, он бы ругал меня за то, что я публикую это видео. А нет парня – нет проблем", - подписала Седокова кадры в Instagram.

Знаменитость для эффектной фотосессии выбрала красный купальник с высокими плавками и широким бюстгальтером на шнуровке. Певица для съемки выбрала локацию в виде квадроцикла, на котором сексуально изгибалась, демонстрируя стройную фигуру.

/ instagram.com/annasedokova

/ instagram.com/annasedokova

/ instagram.com/annasedokova

"Я хоть и девушка, но так и хочется сказать, что у вас потрясающая фигура, сочная, завидую вам", "Очень важно, что с пропорциями не переборщила, все сделано очень гармонично", "Скромнее надо быть. Все-таки мама трех деток", "Уже надоела, то сис*ки на весь экран, то сра*а", "Хотелось бы фото без обработки, с шопом все попы в идеале, а на самом деле все не так", "Как можно родить троих детей и быть такой ах*енной", - по-разному прокомментировали поклонники фото певицы.

Напомним, ранее Седокова вызвала неоднозначную реакцию поклонников фото в нижнем белье.