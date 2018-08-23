"Сочная фигура". Седокова показала соблазнительные позы на квадроцикле

Исполнительница проводит отпуск вместе с детьми.
Известная украинская певица, экс-участница "Виа Гры" Анна Седокова показала откровенные кадры своего досуга во время отдыха с тремя детьми на острове Миконос в Греции.
"Сначала быть свободной мне казалось странным. Срочно хотелось быть чьей-то. Потом один парень сказал мне, что я даже не понимаю своего счастья, а чуть позже, другой произнес фразу – "нет человека – нет проблем". И только сейчас я чувствую смысл этих слов. Вот если бы у меня был парень, он бы ругал меня за то, что я публикую это видео. А нет парня – нет проблем", - подписала Седокова кадры в Instagram.
Знаменитость для эффектной фотосессии выбрала красный купальник с высокими плавками и широким бюстгальтером на шнуровке. Певица для съемки выбрала локацию в виде квадроцикла, на котором сексуально изгибалась, демонстрируя стройную фигуру.
"Я хоть и девушка, но так и хочется сказать, что у вас потрясающая фигура, сочная, завидую вам", "Очень важно, что с пропорциями не переборщила, все сделано очень гармонично", "Скромнее надо быть. Все-таки мама трех деток", "Уже надоела, то сис*ки на весь экран, то сра*а", "Хотелось бы фото без обработки, с шопом все попы в идеале, а на самом деле все не так", "Как можно родить троих детей и быть такой ах*енной", - по-разному прокомментировали поклонники фото певицы.
В начале быть свободной мне казалось странным. Чувство ломки не оставляло меня. Срочно хотелось быть чьей-то. Потом, один парень сказал мне, ты даже не понимаешь своего счастья, а чуть позднее, другой произнёс фразу - "нет человека - нет проблем" и только сейчас, я ощущаю смысл этих слов ? Вот если бы у меня был парень, он бы пилил меня за то, что я выставляю это видео, а нет парня - нет проблем ??? А как ты считаешь, есть бонусы в свободной жизни? Или только минусы? А купальник у меня @trendforu , спасибо за подарки ? #B&J #даэтомойновыйальбом
Напомним, ранее Седокова вызвала неоднозначную реакцию поклонников фото в нижнем белье.