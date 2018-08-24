Ирина Шейк показала обнаженную грудь к рекламе купальников: обнародовано видео

Свой образ для съемок модель дополнила лишь крошечными бикини.
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в рекламе купальников модного бренда Sports Illustrated, где показала свое обнаженное красивое тело.
Видео в одних бикини 32-летняя знаменитость опубликовала в Instagram.
Обнаженное тело модели авторы ролика обмотали золотистыми нитями, что придало откровенному образу еще большей пикантности.
В рекламе Шейк позирует на влажном песке побережья океана на Мальдивских островах. Ее соблазнительное тело в антураже райского пляжа выглядит еще более обворожительным.
Напомним, Шейк стала главной героиней новой фотосессии для журнала Vogue Espana, в которой продемонстрировала глубокое декольте.