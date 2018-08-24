Вика из "НеАнгелов" в опасной позе покрасовалась на качелях

Виктория Смеюха сфотографировалась в купальнике на качелях в опасной позе / instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в купальнике на качелях в опасной позе.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

Исполнительница позировала в купальнике в полоску, стоя на пальцах одной ноги на доске качелей.

"Крылатые качели — в море улетят.... Откровенно говоря, мне не страшно упасть", — подписала фото певица.

Виктория Смеюха сфотографировалась в купальнике на качелях в опасной позе / instagram.com/vikanablack

Ранее сообщалось, что Виктория Смеюха находилась на отдыхе в Греции и поделилась в соцсети снимком, на котором запечатлена с племянницей на фоне воды в купальнике. Посмотреть фото можно здесь.