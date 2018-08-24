"Чрезвычайно удачный образ". Одесская Барби в Москве позировала в соблазнительном купальнике

Валерия Лукьянова показала фото в сексуальном купальнике / instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова — ее называют одесской Барби, выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в купальнике, верх которого не полностью прикрывает грудь.

Соблазнительные снимки были сделаны в столице РФ Москве, говорится на странице нашей соотечественницы в Instagram.

На фото девушка запечатлена в бордовом купальнике, на ее волосы была нанесена краска.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Чрезвычайно удачный образ и фото!..", — написал alexandr.karelin2000. "Красивая", — считает loquilloo.23. "Cекси", — поделился мнением volcanicfall.

Валерия Лукьянова показала фото в сексуальном купальнике / instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова выложила в соцсети фотографию, на которой запечатлена в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Сексуальный снимок был сделан в столице Мексики Мехико, посмотреть его можно здесь.