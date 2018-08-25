Обнародованы фото абсолютно обнаженного юного Макса Барских, 18+

На снимках исполнитель запечатлен в майке, но без нижнего белья.
В Интернете резонанс вызвали полностью обнаженные фотографии известного украинского певца Макса Барских, на которых он позирует в весьма странном антураже.
Снимки, на которых исполнитель изображен, очевидно, до активного старта певческой карьеры, опубликовало издание Super.
Позирует 28-летний Барских на кухне с так называемой советской обстановкой. Судя по изображению, певец тогда еще был юным и малоизвестным исполнителем.
Источники издания сообщают, что автором данных снимков является известный украинский режиссер и клипмейкер, экс-супруг популярной ведущей. Имя фотографа не называется.
Внимание, фото 18+!
Напомним, Барских родился и вырос в Херсоне, а Киев приехал покорять во время поступления в Академию эстрадного и циркового искусства. В 2008 году он участвовал в "Фабрике звезд" вместе с популярной экс-ведущей "Орла и решки" Региной Тодоренко.
Как ранее сообщалось, Барских поделился с подписчиками жарким фото с отдыха в Италии, которое вызывало волну обсуждений в комментариях.