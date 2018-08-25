"Пошловато". Ксения Собчак поделилась интимным фото

Ксения Собчак показала фото, на котором запечатлена голой / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена обнаженной.

Интимное фото ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за 14 часов оно собрало более 59 тысяч лайков.

На снимке виден живот Собчак, а между ногами она положила книгу немецкого писателя Себастьяна Хафнера "Некто Гитлер. Политика преступления".

"А что читаете этим летом вы?", — подписала фото телеведущая.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Пошловато", — поделилась мнением irina_murusidze. "Смело! Как всегда!", — написала katrinavolga. "Красивый загар и прекрасные ноги", — считает kudryashovaekaterina13.

Ксения Собчак показала фото, на котором запечатлена голой / instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, Ксения Собчак замужем за российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом, пара воспитывает сына Платона. Жена российского рэпера Тимура Кузьминых, который выступает под псевдонимом Dino MC 47, дизайнер Марина Кузьминых (более известна как Мишаня Мишина) подтвердила, что телеведущая снова беременна.