"Пошловато". Ксения Собчак поделилась интимным фото

25 августа 2018, 08:14

Снимок, опубликованный бывшим кандидатом в президенты РФ в соцсети, собрал десятки тысяч лайков.

Ксения Собчак сфотографировалась голой
Ксения Собчак показала фото, на котором запечатлена голой / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена обнаженной.

Интимное фото ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за 14 часов оно собрало более 59 тысяч лайков.

На снимке виден живот Собчак, а между ногами она положила книгу немецкого писателя Себастьяна Хафнера "Некто Гитлер. Политика преступления". 

"А что читаете этим летом вы?", — подписала фото телеведущая.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Пошловато", — поделилась мнением irina_murusidze. "Смело! Как всегда!", — написала katrinavolga. "Красивый загар и прекрасные ноги", — считает kudryashovaekaterina13. 

Ксения Собчак сфотографировалась голой
Ксения Собчак показала фото, на котором запечатлена голой / instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, Ксения Собчак замужем за российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом, пара воспитывает сына Платона. Жена российского рэпера Тимура Кузьминых, который выступает под псевдонимом Dino MC 47, дизайнер Марина Кузьминых (более известна как Мишаня Мишина) подтвердила, что телеведущая снова беременна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Ксения Собчак голая обнаженная
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:04
"Грозы, град, шквалы". В Укргидрометцентре предупредили, каким областям ждать "погодного удара"
08:43
Мы состоялись как прекрасная страна мнение
08:39
Потерял почти треть веса. Правозащитники узнали о состоянии голодающего Балуха Видео
08:14
"Пошловато". Ксения Собчак поделилась интимным фото
07:49
Жизненно важные кремлевские информаторы ЦРУ замолчали — западные СМИ Видео
07:42
Украина в процессе умирания постсоветского государства мнение
07:24
"Нападения и задержания". В Питере активисты поздравили Украину с Днем независимости Видео
06:56
Почему Россия никогда не отпустит Украину мнение
06:42
Перетравил посетителей: в США "Макдональдс" отравил едой 507 человек
06:20
Кравчук раскрыл, что бы сказал Путину в глаза
05:50
Надя Дорофеева рассказала о "новой любви"
05:31
Угроза нешуточная: экс-боец рассказал, что планирует РФ в Азовском море
05:10
Украинцы недовольны направлением движения страны - опрос
04:44
В Гонконге профессор-затейник убил жену и дочь мячом для йоги
04:19
В Египте из отеля эвакуировали 300 туристов из-за загадочной смерти супружеской пары
04:00
"Перейти Рубикон": эксперт назвал главное достижение независимой Украины
03:33
Кучма назвал три главных достижения Украины за годы независимости
03:10
"Настроение". Хайди Клум показала чувственное фото
02:59
Американская модель покрасовалась в мини-бикини, опубликовано фото
02:40
В США назвали сроки отправки астронавтов на орбиту Луны
02:27
Умерла многократная олимпийская чемпионка-фехтовальщица
02:12
Трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня": эксперты выяснили, где начался пожар
01:59
Ученые поставили под сомнение миф о пользе кокосового масла
01:38
Пожар на складе Новой почты: в компании пояснили ситуацию со сгоревшими посылками Видео
01:14
На Донбассе из-за обстрелов крупный город остался без воды Видео
00:51
Microsoft всколыхнул коррупционный скандал: чиновники получали откаты за покупку Word и Excel
00:29
Вице-адмирал Гайдук пояснил причину простоя украинских кораблей в аннексированном Крыму
00:08
Обнародованы фото абсолютно обнаженного юного Макса Барских, 18+
24 августа, пятница
23:38
Масштабный пожар на "Новой почте" в Мукачево - онлайн-трансляция Видео
23:32
В России Сникерс заменят батончиком Армия России
23:30
В США из ресторана KFC прорыли наркотоннель в Мексику
23:07
Яремче залило дождем и засыпало градом: опубликованы фото Фото Видео
22:52
В Финляндии пассажирский автобус рухнул с моста - четверо погибли
22:31
"Поймаете – бейте ногами". В Киеве у профессора Лебединского украли телефон
22:01
Кравчук объяснил, как Украина изменилась за годы независимости
21:51
Прямо, как в песне Шнурова: в Москве загорелось здание Центробанка России Видео
21:45
Концерт "Океана Эльзы" на День Независимости Украины: прямая видеотрансляция Видео
21:28
Авиация ВСУ выступит на международном авиашоу в Польше
21:23
Меркель спела с грузинским хором немецкую песню: опубликовано видео Видео
20:47
"Секс в "Зарядье", Сережа". "Слепаков записал пародию на песню известного музыканта: опубликовано видео Видео
20:41
Украина и Великобритания хотят вместе делать оружие
20:24
"Как его средний сын": Макгрегор оскорбил отца Нурмагомедова
20:16
Почта Gmail запустила новую функцию управления электронными письмами
19:57
Сенатор Джон Маккейн принял решение прекратить лечение от рака
19:51
Меркель охарактеризовала европейскую перспективу Украины и Грузии
19:29
"Чтоб ругать Порошенко матерно". В России необычно поздравили Украину с Днем независимости
19:20
У украинцев изменилось восприятие независимости - Кличко
18:58
"Ездят там, где убивали людей": люди возмутились кортежами политиков на аллее Небесной сотни Видео
18:32
В Чехии президента страны обозвали "пророссийским троллем"
18:16
Тимошенко: Україна переможе, Донбас і Крим будуть повернуті, країна вступить в ЄС і НАТО актуально
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять