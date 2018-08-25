Концерт "Океану Ельзи" в Киеве: Святослав Вакарчук посвятил песню Сенцову, опубликовано видео

Святослав Вакарчук во время концерта "Океану Ельзи" посвятил песню Олегу Сенцову / hromadske.ua

Во время концерта в Киеве украинской рок-группы "Океан Ельзи" ее лидер — Святослав Вакарчук — посвятил незаконно осужденному в России, голодающему украинскому режиссеру Олегу Сенцову и другим политзаключенным песню "Коли тобі важко".

Фронтмен также потребовал, чтобы украинцы-патриоты, которые находятся в российских тюрьмах, были немедленно освобождены, сообщает "Громадське".

"... И мы не просто поддерживаем их морально, мы не просто отдаем свои души и сердца им, мы требуем, чтобы они были немедленно освобождены… Для Олега Сенцова и других — следующая песня", — сказал Вакарчук.

"Наші в’язні мають бути звільнені" — лідер гурту "Океан Ельзи" під час концерту у Києві присвятив пісню "Коли тобі важко" українським політв'язням Кремля pic.twitter.com/ojX4nlsXPN — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 24, 2018

Напомним, группа "Океан Ельзи" выступила в Киеве 24 августа — в День независимости Украины — впервые после годичной паузы. Концерт состоялся на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" под слоганом "Ничего, кроме музыки".