"Идеал женской красоты!". Вера Брежнева покрасовалась в опасной позе

Вера Брежнева сфотографировалась в опасной позе / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в боди и в юбке с леопардовым принтом.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 180 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в опасной позе — сидя на периле балкона.

"В гармонии с собой и природой...", — подписала фото Брежнева.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Идеал женской красоты!!!", — написала sofiya_musina5. "Безумно красиво!)", — считает sol_sahar. "Красиво, птичка на жердочке)", — отметила lenochkaashixmina.

Вера Брежнева сфотографировалась в опасной позе / instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети снимки, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть фото можно здесь.