Сексуальная украинская телеведущая похвасталась фигурой в пикантном купальнике

Валерия Крук похвасталась шикарным телом в купальнике / instagram.com/valeriyakruk

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками фото из отдыха в Черногории.

На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых позирует в отеле у бассейна в золотистом купальнике с прорезями, который едва прикрывает грудь.

Ведущая написала, что она старается употреблять только ту пищу, которая наполняет ееэнергией, поэтому она уже очень давно не ест мяса.

"Поэтому и мышечную массу набирать мне было немножечко посложнее на одной рыбке! Совсем чуть-чуть! В итоге, мое питание мне не было помехой в достижении хорошей формы! Белка в достаточном количестве я получала в тех же морепродуктах! Не мясоед я! И чувствую себя прекрасно! Мечтаю отучить от мяса свою дочь, но она пока что к этому не готова! Самочувствие без мяса - легкое, наполненное энергией, сны чище и слаще! Это проверено на 100%. Никому не навязываю! Просто делюсь!", - написала Крук.

Подписчики знаменитости отметили, что в этом пляжном наряде Крук выглядит сексуально.

"Ты такая же сочная,как эти фрукты!", "Секси леди", "Красивая!", - расхваливали подписчики.

Ранее Валерия Крук заворожила фанатов жарким видео.