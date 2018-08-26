Сексуальная украинская телеведущая похвасталась фигурой в пикантном купальнике

Валерия Крук покрасовалась на отдыхе.
Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками фото из отдыха в Черногории.
На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых позирует в отеле у бассейна в золотистом купальнике с прорезями, который едва прикрывает грудь.
Ведущая написала, что она старается употреблять только ту пищу, которая наполняет ееэнергией, поэтому она уже очень давно не ест мяса.
"Поэтому и мышечную массу набирать мне было немножечко посложнее на одной рыбке! Совсем чуть-чуть! В итоге, мое питание мне не было помехой в достижении хорошей формы! Белка в достаточном количестве я получала в тех же морепродуктах! Не мясоед я! И чувствую себя прекрасно! Мечтаю отучить от мяса свою дочь, но она пока что к этому не готова! Самочувствие без мяса - легкое, наполненное энергией, сны чище и слаще! Это проверено на 100%. Никому не навязываю! Просто делюсь!", - написала Крук.
Подписчики знаменитости отметили, что в этом пляжном наряде Крук выглядит сексуально.
"Ты такая же сочная,как эти фрукты!", "Секси леди", "Красивая!", - расхваливали подписчики.
Убийца фруктов!??????? ⠀ Давно стараюсь употреблять только ту пищу, которая наполняет меня энергией! И уже очень давно не ем мяса! Поэтому и мышечную массу набирать мне было немножечко посложнее на одной рыбке! Совсем чуть-чуть! ? В итоге, моё питание мне не было помехой в достижении хорошей формы! Белка в достаточном количестве я получала в тех же морепродуктах! ⠀ Не мясоед я! И чувствую себя прекрасно!!! Мечтаю отучить от мяса свою дочь, но она пока что к этому не готова!? ⠀ Самочувствие без мяса - лёгкое, наполненное энергией, сны чище и слаще! Это проверено на 100%? ⠀ Никому не навязываю! Просто делюсь! ⠀ Всем спокойной ночи! А кому то праздничной!???????
Ранее Валерия Крук заворожила фанатов жарким видео.