Ники Минаж похвасталась пышной грудью в нижнем белье

Пожалуй, США пора объявить эту грудь национальным достоянием государства.
Эпатажная американская исполнительница Ники Минаж сумела вновь взбудоражить сеть новыми кадрами.
Звезда сделала несколько фотографий, которые вызвали приступ обожания у ее фанатов и обильное слюноотделение у лиц мужского пола. Фото и видео с Минаж сразу же появились в блоге певицы в Instagram.
Ники Минаж позирует перед фанатами в нижнем белье телесного цвета - оно едва виднеется на ней, подчеркивая ее грудь. Создавая фото, Минаж использовала фильтры, и ее сексуальный образ дополнился огромными глазами и цветком в волосах.
Горячие кадры девушки фанаты оценили в минимум 1 миллион лайков каждую, добавив, что Ники Минаж выглядит соблазнительно и сексуально, а аппетитным формам звезды могут позавидовать многие женщины.
Ранее Ники Минаж выложила в соцсети селфи, на котором она позирует перед зеркалом в соблазнительном серо-голубом нижнем белье. Посмотреть фото можно здесь.