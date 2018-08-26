Ники Минаж похвасталась пышной грудью в нижнем белье

Ники Минаж любит порадовать фанатов чем-нибудь этаким / Скриншот видео с instagram.com/nickiminaj

Эпатажная американская исполнительница Ники Минаж сумела вновь взбудоражить сеть новыми кадрами.

Звезда сделала несколько фотографий, которые вызвали приступ обожания у ее фанатов и обильное слюноотделение у лиц мужского пола. Фото и видео с Минаж сразу же появились в блоге певицы в Instagram.

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ Публикация от Barbie® (@nickiminaj) 23 Авг 2018 в 6:46 PDT

Ники Минаж позирует перед фанатами в нижнем белье телесного цвета - оно едва виднеется на ней, подчеркивая ее грудь. Создавая фото, Минаж использовала фильтры, и ее сексуальный образ дополнился огромными глазами и цветком в волосах.

Горячие кадры девушки фанаты оценили в минимум 1 миллион лайков каждую, добавив, что Ники Минаж выглядит соблазнительно и сексуально, а аппетитным формам звезды могут позавидовать многие женщины.

Ранее Ники Минаж выложила в соцсети селфи, на котором она позирует перед зеркалом в соблазнительном серо-голубом нижнем белье. Посмотреть фото можно здесь.