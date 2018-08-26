"Грудь перефотошопили": Лорак получила порцию критики из-за нового фото

26 августа 2018, 11:30

Ани Лорак обвинили в увлечении пластикой.

Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Предпочитающая выступать в РФ украинская певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новое фото, на котором она запечатлена в платье с откровенным декольте.

При этом в комментариях артистку обвинили в чрезмерном увлечении пластической хирургией:

"Чем-то похожа на Илью Лагутенко...", "Грудь немного перефотошопили", "Аню жалко, что себя изуродует и никакой нож хирурга потом не поможет", "Такая милая была девочка, пока не уехала в Россию. Стала похожа на стареющую шлюху".

Напомним, ранее были обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы.

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Ани Лорак
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