Меган Фокс сделала сексуальную фотосессию для рекламы нижнего белья

Известная актриса из США устроила фотосессию и снялась в рекламном видео для новой коллекции известного американского бренда нижнего белья Frederick's of Hollywood.

Меган Фокс не просто так это сделала - она уже долгое время является лицом и креативным директором бренда Frederick's of Hollywood. Модель зачастую сама участвует в разработке новых моделей белья.

В рекламном ролике Меган позирует в самых разнообразных очень пикантных образах: на ней надета вся коллекция - от прозрачных комбинаций и халатов до блестящих топов и бикини.

Напомним, ранее бразильская фотомодель Лаис Рибейро - одна из "ангелов" Victoria's Secret, поразила своих фанатов горячей фотосессией.