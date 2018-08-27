"Нереальная кольчуга". Брежнева восхитила поклонников эффектным нарядом: опубликовано видео

Брежнева демонстрирует безупречную фигуру / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева певица позировала для короткого ролика в Сети в сверкающем комбинезоне немецкого бренда Philipp Plein, который дополнила широким кожаным поясом от Maslov Slava.

"Приглашаю Вас провести сегодняшний потрясающий вечер с нами, в компании любимой музыки талантливого Константина Меладзе на творческом вечере Валерия Меладзе", - подписала знаменитость свой ролик в Instagram.

В видео, опубликованном Брежневой, она игриво смотрит в камеру и плавно двигается, демонстрируя подписчикам свой наряд.

"Супер! Красотка! Как бриллиант светится!!! Богиня", "Шик!", "Костюм потрясный", "Феерично. Роскошно. Сногсшибательно. Звезда", "Бомбическая", "Вера, ослепительны!", "Нереальная кольчуга! Супер, прекрасно!" - эмоционально отреагировали на ролик поклонники.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что певица "перебарщивает с самолюбованием".

"Одного не пойму - зачем так кривляться, ведь не 15 лет", "Нарцисс", "Самовлюбленность так и прет", - отметили они.

Напомним, Брежнева поразила поклонников откровенным нарядом на вечеринке в Монако, туда она отправилась со своей дочерью Соней Киперман.