В маечке и без лифчика. Американская модель поделилась соблазнительными фото

Алексис Рен поделилась соблазнительными фото в маечке / instagram.com/alexisren

Известная американская бикини-модель Алексис Рен в Сети поделилась фотографиями, на которых запечатлена в маечке без лифчика.

Соблазнительные снимки манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали более миллиона лайков.

Девушка позировала в белой маечке, низ которой был завязан на узел.

"На следующей неделе я буду ходить перед 40 000 людей. Пожелай мне удачи", — подписала модель одно из фото.

Алексис Рен поделилась соблазнительными фото в маечке / instagram.com/alexisren

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть снимки можно здесь.