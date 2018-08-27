Девушка дня Instagram: экс-невеста Ди Каприо Бар Рафаэли

33-летняя Бар Рафаэли - одна из самых успешных израильских супермоделей. Журнал Maxim дважды присвоил ей звание самой сексуальной женщины – в 2012 и 2013 годах.

Рафаэли работает в модельном бизнесе с самого детства - восьмимесячной она впервые снялась в рекламе фотопленки. С 2006 по 2009 год встречалась с американским актером Леонардо Ди Каприо, затем пара рассталась. В 2010 они вновь возобновили отношения, и планировали пожениться, однако в 2011 году они окончательно расстались.