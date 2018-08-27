Надя Дорофеева продемонстрировала интимное тату: пикантное видео

Надя Дорофеева показала процесс создания тату / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева показала кадры, как делала татуировку в интимном месте.

Ролик появился на YouTube-канале певицы DoDo Vlog.

В своем влоге знаменитость рассказала, что сделала себе три тату – две из них – слова "Good" и "Bad" красуются в ее зоне бикини. Дорофеева отметила в видео, что это самые болезненные татуировки, которые ей когда-либо приходилось делать.

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