Разведенный Шнуров стал на колени перед Ани Лорак

Ани Лорак стала наставницей шоу "Голос" / instagram.com/anilorak

Лидера группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал на колени перед украинской певицей Ани Лорак - правда, для фото.

На странице артистки в Instagram появился снимок со сьемок нового сезона российского песенного шоу "Голос", в котором Лорак станет судьей. Компанию ей составят Шнуров, Константин Меладзе и рэпер Баста.

"Иногда голос одного человека ты узнаешь из тысяч голосов... Его всегда узнает твое сердце. Мой выбор будет сделан", - написала знаменитость.

В свою очередь, Шнуров на своей странице в Instagram выложил фото, на котором он сидит в судейском кресле, и смотрит на Лорак, которая развернулась к участнику. Снимок артист оставил без подписи.

Ранее Ани Лорак получила порцию критики из-за нового фото.