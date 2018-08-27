Невероятно сексуально: Тина Кароль покорила роскошным образом в эфире "Танцев со звездами"

Знаменитость позировала в непривычном наряде.
Известная украинская певица Тина Кароль в паре с Юрием Горбуновым провела прямой эфир танцевального шоу "Танцы со звездами".
Певица продемонстрировала невероятно сексуальный наряд от кувейтского бренда Labourjoisie, фото роскошного образа появились на фан-страницах знаменитости в Instagram.
Вместо привычной прически - "голливудских волн", Тина сделала высокую укладку с игривым локоном, вместо обтягивающих нарядов – пышное черное платье с умопомрачительным разрезом, который через пояс плавно перешел в глубокое декольте. Образ певица дополнила босоножками на каблуке и красной помадой.
Поклонники отмечали, что Кароль выглядела настолько роскошно, что от нее нельзя было оторвать глаз.
"Платье отпад", "Она роскошна!", "Шикарная", - расхваливали подписчики.
Эта улыбка ??❤️ @tina_karol #тинакароль #tinakarol #tinakarolband #tinakarolfan #тинакарольфан #тинакарольлучшаяпевица #веня #явсеещепомню #тиналучшая #тинакарольтвоїгріхи #фантина #интонации #интонациитиныкароль #intonations #силалюбви #силалюбвииголоса #земля #горбуновюрий #горбунов #танцыззiркамi
Ранее Тина Кароль восхитила элегантным красным нарядом.