Невероятно сексуально: Тина Кароль покорила роскошным образом в эфире "Танцев со звездами"

Тина Кароль покрасовалась в безупречном образе / Instagram Тины Кароль

Известная украинская певица Тина Кароль в паре с Юрием Горбуновым провела прямой эфир танцевального шоу "Танцы со звездами".

Певица продемонстрировала невероятно сексуальный наряд от кувейтского бренда Labourjoisie, фото роскошного образа появились на фан-страницах знаменитости в Instagram.

Вместо привычной прически - "голливудских волн", Тина сделала высокую укладку с игривым локоном, вместо обтягивающих нарядов – пышное черное платье с умопомрачительным разрезом, который через пояс плавно перешел в глубокое декольте. Образ певица дополнила босоножками на каблуке и красной помадой.

Поклонники отмечали, что Кароль выглядела настолько роскошно, что от нее нельзя было оторвать глаз.

"Платье отпад", "Она роскошна!", "Шикарная", - расхваливали подписчики.

Ранее Тина Кароль восхитила элегантным красным нарядом.