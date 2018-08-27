Ким Кардашян выложила фото любимой позы на пляже

Снимок набрал уже более 2 млн лайков.
Известная американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян эпатировала поклонников новым пикантным фото.
На этот раз своих подписчиков в Instagram 37-летняя звезда взбудоражила фотографией с пляжа, на которой позирует в соблазнительном черном купальнике.
"Моя любимая поза на пляже", – подписала она снимок.
Большинство подписчиков признало, что выглядит телезвезда горячо. У фото в соцсети ужен более 2,1 млн лайков.
Ранее Кардашьян показала аппетитные формы в купальнике. Папарацци подловили актрису во время фотосессии в Майами.
Напомним, также Кардашьян была замечена папарацци в откровенном и обтягивающем латексно-кожаном наряде с сестрой Кортни в крупном торговом центре.