Ким Кардашян выложила фото любимой позы на пляже

Ким Кардашян показала любимую позу на пляже / instagram.com/kimkardashian

Известная американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян эпатировала поклонников новым пикантным фото.

На этот раз своих подписчиков в Instagram 37-летняя звезда взбудоражила фотографией с пляжа, на которой позирует в соблазнительном черном купальнике.

"Моя любимая поза на пляже", – подписала она снимок.

Большинство подписчиков признало, что выглядит телезвезда горячо. У фото в соцсети ужен более 2,1 млн лайков.

Ранее Кардашьян показала аппетитные формы в купальнике. Папарацци подловили актрису во время фотосессии в Майами.

Напомним, также Кардашьян была замечена папарацци в откровенном и обтягивающем латексно-кожаном наряде с сестрой Кортни в крупном торговом центре.