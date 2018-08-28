"Норм жопец". Астафьева засветила обнаженные ягодицы: опубликованы фото 18+

Астафьева любит производить в Сети фурор / Фото: Instagram/Даша Астафьева

Скандально известная украинская певица Даша Астафьева поразила подписчиков своего блога пикантными фотографиями обнаженных ягодиц.

"Неделя выходного, а каждый час расписан. Вот это я понимаю последняя неделя лета", - подписала знаменитость один из снимков в Instagram.

На горячих снимках певица демонстрирует упругие ягодицы, стройные ноги и безупречную фигуру. Подписчики начали активно комментировать фото Астафьевой, причем наиболее резкими репликами отличились пользователи-мужчины.

"Норм жоп*ц", "Точно бы женился, но есть любимая женушка", "Даша, это запрещенные приемы", "И как после такого настроиться на рабочий лад в последний понедельник лета?", "Хорошая поза", "Шлепнуть бы", "Хорошие орешки", " Вот это да! Только вы так можете шокировать мило", - написали подписчики комментарии певице.

/ Фото: Instagram/Даша Астафьева

/ Фото: Instagram/Даша Астафьева

Напомним, ранее Астафьева опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в нижнем белье – черном бюсте и стрингах. Также певица позирует в черном брючном костюме и в босоножках на каблуках.