Лимонов предрек России "много крови", и рассказал о преемнике Путина

Эдуард Лимонов предрек России тяжелое будущее / Скриншот youtube.com/вДудь

Российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов дал интервью известному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

Запись беседы была опубликована на YouTube-канале "вДудь".

Писатель предположил, кто может стать следующим президентом России после Владимира Путина.

"Преемника у него нет видимого. По всей вероятности, пойдут по пути наименьшего сопротивления, то есть либо верный и испытанный Медведев (премьер-министр России), либо Валентина Ивановна Матвиенко (председатель Совета Федерации)", - отметил Лимонов.

На вопрос Дудя, что будет с Россией через 50 лет, писатель ответил, что будет "много крови".

"Много крови вижу, да. Очень тяжело будет", - отметил Лимонов.

Ранее ведущая "Орла и Решки" сделала интимное признание в интервью Дудю.