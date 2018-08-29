"Обалденная". Екатерина Варнава позировала с обнаженными плечами

Екатерина Варнава показала фото с обнаженными плечами / instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена вполоборота с обнаженными плечами.

Соблазнительный снимок был сделан в столице РФ Москве, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото ведущая запечатлена с короткой стрижкой, за 11 часов оно собрало более 85 тысяч лайков.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Обалденная", — считает _shaaab_.

"Подстриглась???", — спросил oleksiyshandala. "Вау! Ты — вау!!!", — поделилась мнением varsenikatrekozova. "Слишком много фотошопа…", — написала 33tanusha33.

Екатерина Варнава показала фото с обнаженными плечами / Скриншот с instagram.com/kativarnava

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.