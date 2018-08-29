"Обалденная". Екатерина Варнава позировала с обнаженными плечами

Фото, опубликованное артисткой в соцсети, собрало свыше 80 тысяч лайков.
Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена вполоборота с обнаженными плечами.
Соблазнительный снимок был сделан в столице РФ Москве, говорится на странице артистки в Instagram.
На фото ведущая запечатлена с короткой стрижкой, за 11 часов оно собрало более 85 тысяч лайков.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Обалденная", — считает _shaaab_.
"Подстриглась???", — спросил oleksiyshandala. "Вау! Ты — вау!!!", — поделилась мнением varsenikatrekozova. "Слишком много фотошопа…", — написала 33tanusha33.
Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.