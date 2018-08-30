Новая солистка "ВИА Гры" поделилась пикантным фото, и рассказала, был ли у нее интим с девушкой

Ольга Меганская не стесняясь отвечала на откровенные вопросы фанатов.
26-летняя певица из Санкт-Петербурга Ольга Меганская, которая стала новой солисткой "ВИА Гры" на замену Миши Романовой, поделилась пикантным фотою
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором позирует у ванны со спущенными джинсами и в нижнем белье.
Под фото артистка попросила подписчиков задать ей вопрос – многие спрашивали ее о творчестве, однако певица не стесняясь говорила и на достаточно интимные темы - на вопрос, был ли у нее интим с девушкой, певица ответила, что выступает за традиционные отношения между мужчиной и женщиной.
Отвечать в сториз оказалось не совсем удобно)) много одинаковых вопросов, много просто странных? Давайте так) задавайте мне интересующие вопросы здесь, только прошу, читайте предыдущие, чтобы особо не повторяться. На САМЫЕ интересные и адекватные я отвечу, а возможно, некоторые будут темой для отдельного поста❤️ Отвечать буду вечером!
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