Новая солистка "ВИА Гры" поделилась пикантным фото, и рассказала, был ли у нее интим с девушкой

Ольга Меганская поделилась пикантным фото / https://www.instagram.com/omeganskaya/?hl=ru

26-летняя певица из Санкт-Петербурга Ольга Меганская, которая стала новой солисткой "ВИА Гры" на замену Миши Романовой, поделилась пикантным фотою

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором позирует у ванны со спущенными джинсами и в нижнем белье.

Под фото артистка попросила подписчиков задать ей вопрос – многие спрашивали ее о творчестве, однако певица не стесняясь говорила и на достаточно интимные темы - на вопрос, был ли у нее интим с девушкой, певица ответила, что выступает за традиционные отношения между мужчиной и женщиной.

Ранее экс-участница"ВИА Гры" родила первенца.