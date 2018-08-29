"Святая Анастасия и ее сиськи": Волочкова возмутила поклонников фото из церкви

Знаменитость выбрала неподходящее платье для визита в храм.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова возмутила поклонников новым фото, на котором она не растягивалась в шпагате, не красовалась в бане, либо в купальнике на отдыхе.
Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась снимками возле и внутри храма. Привлек внимание подписчиков, на первый взгляд, сдержанный наряд Волочковой – длинное платье в пол. Однако юзерам не понравились открытые плечи и глубокое декольте балерины, благодаря которому можно рассмотреть ее грудь.
"Декольте как раз для церкви. Молодец", "Зашибись наряд в церковь! Декольте прям то, что надо!", "Святая Анастасия и ее сиськи. Вот Насть, правда, уважаю вас, но женщины с таким отсутствием вкуса я еще не видела", " Коровьи лепешки… Лифчик был бы кстати", - критиковали юзеры.
Поздравляю всех православных с Праздником Успения Пресвятой Богородицы.?? Мира и добра вашим семьям и домам. Счастья, любви и добродетели.?? У нас прекрасный Никольский храм в поселке. Столько в нем тишины и благодати... #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я
Ранее Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за странного видео.