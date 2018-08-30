"Опять сиси": Анна Седокова похвасталась пышным бюстом

Анна Седокова похвасталась пышным бюстом / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взволновала подписчиков жарким фото.

На своей странице в Instagram она выложила фото с Турции, где, судя по геотегу, отдыхает знаменитость. На снимке Седокова запечатлена в красном бюсте, который выгодно подчеркивает пышную грудь певицы.

Подписчики обратили внимание именно на эту выдающуюся часть тела знаменитости.

"Опять сиси", "Харе уже сиськами светить", "Вот это торс...", "Какая горячая красотка", - расхваливали подписчики.

Ранее Анна Седокова похвалилась фигурой в купальнике.