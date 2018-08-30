"Красная шапочка устала". Ксения Собчак поделилась снимком в странной позе

30 августа 2018, 02:01

Фото, опубликованное бывшим кандидатом в президенты РФ в соцсети, собрало свыше 49 тысяч лайков.

Ксения Собчак поделилась снимком в странной позе
Ксения Собчак показала фото в странной позе / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в странной позе.

Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за 16 часов он собрал более 49 тысяч лайков.

Политик позировала, полулежа на плетеном кресле в красном платье, в ботинках и с сумочкой. 

"Миф тесен (российский писатель Александр Баунов написал книгу "Миф тесен" — Ред.) мне, но я не унываю!", — подписала фото Собчак.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Красная шапочка устала", — отметил laik_kirdan. "Классно отдохнула!", — написал incredible_spirit. "Фу, какая неприятная фотография", — считает marinakuznetsova5444. 

Ксения Собчак поделилась снимком в странной позе
Ксения Собчак показала фото в странной позе / Скриншот с instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, Ксения Собчак замужем за российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом, пара воспитывает сына Платона. Жена российского рэпера Тимура Кузьминых, который выступает под псевдонимом Dino MC 47, дизайнер Марина Кузьминых (более известна как Мишаня Мишина) подтвердила, что телеведущая снова беременна.

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Россия платье Ксения Собчак
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