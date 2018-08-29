Майклу Джексону было бы 60: культовые клипы и интересные факты из жизни поп-короля

Макл Джексон отметил бы 60-летие / agregator.pro

В среду, 29 августа, могло бы исполниться 60 лет поп-королю Майклу Джексону.

"Главред" собрал самые интересные факты из жизни певца, и его культовые клипы.

Джексон родился 29 августа 1958 года в штате Индиана, он стал восьмым из десяти детей. Отец-деспот частенько избивал мальчика, что наложило отпечаток на психику ребенка, однако взял его в семейную группу Jackson 5. Джексон быстро стал вокалистом квинтета, затем начал сольную карьеру. К своим 50-ти он успел выпустить три музыкальных альбома, и завоевать сотни премий.

Умер Майкл Джексон 25 июня 2009 года. Его врач Конрад Мюррей ввел певцу смертельную дозу пропофола. Мюррея признали виновным в непредумышленном убийстве. Он провел в тюрьме два года, но за примерное поведение вышел досрочно.

Интересные факты

1. Майкл Джексон – самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, обладатель 15 премий "Грэмми" и многих других премий. 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

2. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий.

3. Джексон - единственный артист, хиты которого попадали в тoп-40 чарта Billboard в течение четырех десятилетий. Он также установил рекорд по количеству стран, в которых его альбомы достигали вершины чартов (25 стран).

4. Выступление Джексона в перерыве матча SuperBowl стало самым успешным на ТВ - оно собрало у экранов 113,4 миллиона телезрителей.

5. "Лунная походка" Джексона стала его танцевальной визитной карточкой. Впервые он исполнил ее в 1983 году во время хита Billie Jean. Сейчас это одно из самых узнаваемых танцевальных движений.

Культовые клипы

1. Thriller (1982)

Альбом Thriller Джексона вошел в историю как самая продаваемая пластинка в мире. Клип на одноименную композицию на YouTube посмотрели 537 миллионов человек, сделав ролик самым популярным видео певца. Танец из Thriller полюбился фанатам наравне с "лунной походкой" Джексона.

2. Billie Jean (1983)

Первым клипом певца, который попал в ротацию канала MTV, стал ролик на песню Billie Jean. Клип на YouTube посмотрели 477 миллионов пользователей.

3. Beat it (1983)

407 миллионов просмотров на YouTube собрал клип певца на песню Beat it. Джексон в ролике носит кожаную куртку – использовав ее в клипе, он "подорвал" модную индустрию, на года оставив ее в тренде.

4. Bad (1987)

Клип на композицию Bad с одноименного альбома вышел в августе 1987 года. Ролик длиной 4 минуты снял знаменитый режиссер Мартин Скорсезе.

5. Smooth Criminal (1988)

В видеоклипе Джексон использовал прием, заключавшийся в сильном отклонении собственного тела от вертикальной оси без видимого использования удерживающих приспособлений - "антигравитационный наклон". Во время съемок для этого использовали скрытые ремни. Чтобы воспроизвести прием на сцене, певец вместе со своими костюмерами изобрел обувь особой конструкции. В 1992 году Джексон запатентовал ее.

Ранее стало известно, что Майкла Джексона в возрасте 12 лет "химически" кастрировал собственный отец.