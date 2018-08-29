Яна Клочкова в кружевных трусах "завела" фанатов: опубликованы откровенные фото

/ Instagram-страница Яны Клочковой

Легендарная украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка, Яна Клочкова решила поделилась с фанатами снимками своего загорелого тела, сделанными на бекстейдже новой откровенной фотосессии.

Спортсменка примерила пару комплектов откровенного кружевного белья – бюстгальтер, трусики и пеньюр. Кроме того, Клочковой сделали яркий и вызывающий макияж.

"Давно у меня в ленте не было селфифоток. Очень крутая фотосессия была сегодня. Уж очень жду фото", − подписала снимки пловчиха.

/ Instagram-страница Яны Клочковой

Напомним, ранее сообщалось о том, что Клочкова в сексуальном купальнике отдыхала на пляже в США, а также о том, что она показала, как надо держать фигуру в форме.