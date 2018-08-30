"А где муж, развелись уже?": Ани Лорак покрасовалась в сексуальном платье

Ани Лорак позировала в сексуальном платье / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в платье с глубоким декольте и латексным низом.

Соблазнительный снимок был сделан в столице Казахстана Астане, говорится на странице артистки в Instagram.

"Астана! Вы готовы? (Выступление певицы в городе было запланировано на 29 августа — Ред.)", — подписала фото Ани Лорак.

Снимок за 16 часов собрал более 84 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "А где муж, развелись уже?", — спросила viktoriamandryk. "Как всегда — голая", — поделился мнением osko.ins. "Как звезда из 80-х, класс", — написал mandranovmaxim.

Ани Лорак позировала в сексуальном платье / instagram.com/anilorak

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.